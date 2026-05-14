La Fundación Familiar Bezos destinó u$s 100 millones a Robin Hood, la principal organización antipobreza de Nueva York, para crear un fondo permanente de educación en la primera infancia. La donación —que podría escalar hasta u$s 150 millones si se cumple un compromiso de igualación— llega en un momento clave: el alcalde Zohran Mamdani convirtió el cuidado infantil gratuito y universal en el eje de su gestión. El aporte fue anunciado durante la gala anual de Robin Hood en el Javits Center, donde también se presentó una campaña para recaudar u$s 1.000 millones en fondos permanentes. El fondo creado con la donación lleva el nombre de Jackie Bezos —madre de Jeff Bezos, fallecida recientemente—, quien integró la junta de Robin Hood durante una década. La organización ya invirtió u$s 3.000 millones en la lucha contra la pobreza en la ciudad. Los u$s 100 millones de la Familia Bezos constituyen el núcleo del Jackie Bezos Endowment for Early Childhood, un fondo de dotación diseñado para sostener programas de educación en la primera infancia de forma permanente. La familia comprometió u$s 25 millones adicionales, condicionados a que otros donantes igualen esa cifra, lo que llevaría la contribución total a u$s 150 millones. El fondo se inscribe dentro de una campaña mayor de Robin Hood para recaudar u$s 1.000 millones en capital permanente. El CEO de la organización, Richard Buery Jr., aclaró que el fondo de dotación no se concentrará exclusivamente en educación temprana: parte del dinero se destinará a estabilizar el sistema de cuidado infantil de la ciudad en el corto plazo, con impacto “inmediato” sobre una red que lleva años bajo presión. La donación no va directamente al programa municipal de Mamdani, pero refuerza su agenda de forma indirecta. El alcalde impulsa un fondo propio —el “childcare action fund”— dentro del Mayor’s Fund to Advance New York City, con una meta de u$s 20 millones, del cual lleva recaudados u$s 3,5 millones. Robin Hood opera de manera independiente, aunque parte de sus fondos históricamente fluyeron hacia programas de la ciudad. La portavoz de Mamdani, Jenna Lyle, celebró el anuncio en un comunicado y señaló que lograr el cuidado infantil gratuito en los cinco condados requerirá una articulación entre gobierno, proveedores, familias, sindicatos y filantropía. El hecho de que la familia Bezos —uno de los actores más poderosos del mundo empresarial— se alinee públicamente con esta causa le da peso político y visibilidad nacional a un debate que hasta ahora era principalmente local.