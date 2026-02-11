Una medida nacional en Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a ciudadanos y extranjeros naturalizados que hayan cambiado su nombre sin respaldo legal. El sistema rechaza la renovación si el documento anterior no fue emitido con el nombre actual. La restricción afecta tanto a quienes intentan renovar por correo como en línea. Sin prueba oficial del cambio, el trámite no avanza y debe iniciarse otro proceso. El requisito es claro: el pasaporte debe estar vigente, en buen estado y emitido con el nombre actual. Si no coincide, se exige documentación formal que lo respalde. El Departamento de Estado solo permite renovar por correo o en línea si el pasaporte fue emitido en el nombre actual del titular. Cualquier diferencia activa una verificación automática. Si hubo cambio por matrimonio, divorcio u orden judicial, se debe presentar un documento oficial. Sin ese respaldo, la renovación queda bloqueada. Sin uno de estos documentos, no se puede continuar con la actualización. Quienes no puedan demostrar el cambio no califican para renovar por correo ni en línea. Deben solicitar un nuevo pasaporte en persona con el Formulario DS-11. También deben cumplir otras condiciones: que el pasaporte anterior no haya sido reportado como perdido o robado, que haya sido emitido en los últimos 15 años y después de los 16 años de edad. Si el documento tiene validez limitada o fue restringido por pérdidas o daños reiterados, tampoco podrá renovarse automáticamente.