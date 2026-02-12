Vender productos o cobrar servicios mediante billeteras virtuales puede implicar un paso obligatorio ante el fisco. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que omitirlo podría derivar en inspecciones o ajustes y, en determinados casos, hasta embargos. La medida alcanza a quienes operan con apps de pago, marketplaces y tarjetas, incluso si se trata de actividades secundarias o ventas ocasionales con ganancia. No cumplir con la declaración correspondiente puede activar revisiones y ajustes en la próxima declaración de impuestos. El trámite clave es revisar y reportar correctamente el Formulario 1099-K, que detalla los pagos recibidos por la venta de bienes o la prestación de servicios. Este documento es emitido por procesadores de tarjetas, apps de pago y mercados en línea, que deben enviarlo tanto al contribuyente como al IRS antes del 31 de enero del año fiscal correspondiente. Aunque no se alcance ese umbral, algunas plataformas pueden emitir el formulario igual. En todos los casos, los ingresos deben declararse. No todos los movimientos generan obligaciones fiscales. Los pagos personales enviados por familiares o amigos —como regalos, reembolsos de renta o dividir una cena— no constituyen ingresos imponibles y no deberían figurar como actividad comercial en el 1099-K. Para evitar errores, el IRS recomienda marcar las transferencias como “personales” dentro de la app cuando sea posible y conservar registros propios. Incluso si no se recibe el formulario, cualquier ingreso por ventas o servicios debe incluirse en la declaración anual para evitar auditorías o sanciones posteriores.