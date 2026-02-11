Las autoridades migratorias de Estados Unidos reforzaron los controles en aeropuertos y fronteras y advirtieron que los pasaportes deben estar en condiciones óptimas para ser considerados válidos, ya que cualquier deterioro puede impedir la verificación de identidad y provocar la negativa de embarque o el rechazo en el control migratorio. Un pasaporte puede ser considerado inválido si presenta signos visibles de deterioro que afecten su integridad. Esto incluye: Quienes detecten daños en su pasaporte deberían solicitar uno nuevo antes de viajar. En casos urgentes, es posible pedir un pasaporte de emergencia o acelerar el trámite. Viajar con un documento deteriorado aumenta el riesgo de no poder embarcar o de ser rechazado en la frontera.