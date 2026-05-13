El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar al exterior, pues forma parte de la lista de obligatorios para realizar este tipo de traslados. En ese marco, quienes en mayo deban actualizar su pasaporte, antes de iniciar la solicitud tendrán que considerar cuál es el estado físico del documento a renovar. Si bien las autoridades tienen tolerancia a los daños comunes de uso, los ejemplares sumamente percutidos pierden su validez para viajar y, en estos casos, se vuelven inelegibles para el proceso de renovación, por lo que deben gestionarse desde cero. Según lo especifican las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando se haya dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Algunos ejemplos de alteraciones que requieren de la gestión de un nuevo documento son Cuando los daños sean curvaturas en las esquinas o páginas “abanicadas” producto de las diversas aperturas y cierres, el documento calificará para la renovación. En estas situaciones, el ejemplar se gestiona completamente desde cero siguiendo los pasos detallados a continuación