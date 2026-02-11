Estados Unidos avanza hacia la identificación digital en aeropuertos y ya permite a muchos viajeros utilizar el celular para validar su identidad antes de abordar vuelos. Esta función integrada en permite guardar documentos oficiales de manera segura y presentarlos en los controles de seguridad sin necesidad de mostrar el pasaporte físico en cada instancia. La función integrada en Apple Wallet permite cargar una versión digital de ciertos documentos de identidad aprobados por las autoridades. Una vez agregados, el usuario puede acercar su iPhone o Apple Watch a los lectores en los controles de seguridad y validar su identidad mediante biometría, sin entregar el documento físico. El sistema funciona en aeropuertos de Estados Unidos que cuentan con controles compatibles con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En esos puntos, los pasajeros pueden: