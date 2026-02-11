Viajar dentro del país ya no depende solo de tener un boleto en mano. Desde la plena aplicación de la Ley Real ID, las autoridades exigen que cada pasajero presente una identificación que cumpla con estándares federales de seguridad para abordar un vuelo nacional. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualizó los controles y mantiene una lista oficial de documentos válidos. No contar con una credencial aceptada puede traducirse en demoras, revisiones adicionales e incluso cargos extra. Entre los documentos aceptados por la TSA figura el pasaporte estadounidense, que cumple con los requisitos de la Real ID. Sin embargo, hay un detalle que muchos viajeros desconocen: para vuelos nacionales, se admite el uso de pasaportes con hasta dos años de vencimiento. Esta flexibilidad aplica únicamente para trayectos dentro de Estados Unidos. En viajes internacionales, el pasaporte debe estar vigente y en buenas condiciones físicas. La medida busca facilitar la identificación en aeropuertos sin comprometer los estándares de seguridad exigidos a nivel federal. La Real ID no es solo una nueva versión de la licencia de conducir. Se trata de un sistema de verificación unificado que exige controles más estrictos en la emisión de documentos estatales. Todos los documentos que cumplen con esta ley incorporan: El objetivo es reducir el fraude y garantizar que las identificaciones utilizadas en aeropuertos respondan a un mismo estándar nacional, sin importar el estado que las haya emitido. Además de la licencia de conducir Real ID, estas son algunas de las credenciales válidas para vuelos domésticos: También se aceptan determinadas identificaciones digitales, como credenciales almacenadas en plataformas autorizadas. En caso de no presentar ninguno de los documentos aprobados, los pasajeros pueden recurrir a un proceso alternativo de verificación de identidad, conocido como TSA ConfirmID, que implica el pago de una tarifa adicional.