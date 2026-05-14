El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben respetar para poder renovar la matrícula de su rodado sin inconvenientes. Para realizar el trámite de esta forma existen tiempos estrictos que deben ser respetados, caso contrario, el registro no podrá actualizase y será necesario matricular nuevamente el vehículo como si la gestión nunca se hubiera llevado a cabo en primer lugar. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la matrícula del vehículo debe renovarse cada año antes de que caduque. No obstante, existe un período de doce meses de tolerancia para realizar este trámite. En caso de que el trámite haya vencido hace más de un año, el vehículo tendrá que matricularse de nuevo en una oficina del DMV o por correo. Tampoco podrá renovarse si se suspende o revoca o si el vehículo no fue inspeccionado en los últimos 12 meses. Para renovar de forma remota antes o hasta un año después de la fecha de caducidad, será necesario contar con Esta gestión puede realizarse clicando aquí.