California anunció una nueva iniciativa estatal para ayudar a las familias con bebés recién nacidos que pronto comenzará a implementarse. El programa, confirmado por el gobernador Gavin Newsom permitirá que los padres reciban 400 pañales gratuitos por cada bebé que nazca en hospitales participantes. La medida tiene como objetivo aliviar los costos de la crianza durante los primeros meses y se implementará de forma colaborativa con la organización sin fines de lucro Baby2Baby. Su nombre oficial es Golden Satate Start y comenzará a implementarse durante el verano. De acuerdo con el anuncio oficial, cada bebé nacido en alguno de los hospitales participantes recibirá el paquete inicial de pañales sin costo para la familia. La entrega se realiza al momento del alta hospitalaria para que los padres puedan regresar a sus hogares con un suministro inicial adecuado y cubrir una de las necesidades básicas del nuevo integrante. El funcionamiento es directo y sin trámites adicionales. Durante el primer año de implementación, el programa priorizará a los hospitales que mayor cantidad de pacientes Medi-Cal atienden. No obstante, existen planes de expandir el programa gradualmente a más hospitales y centros de parto.