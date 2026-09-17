Texas endurece los controles sobre el registro vehicular y advierte que multará a todo conductor que circule con la insignia de registro vencida en su placa. La medida alcanza a quienes no renovaron su registro anual dentro del plazo establecido por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV).

Según el Código de Transporte de Texas , cada vehículo debe renovar su registro anualmente y exhibir la insignia que certifica que el pago fue realizado. Circular sin esa validación, pasado un margen de días, constituye una infracción.

¿Qué se considera documento vencido?

El “documento vencido” es la insignia de registro que se adhiere al parabrisas o a la placa y certifica que el vehículo pagó su registro para el período vigente. Sin ella, la placa deja de ser válida ante un control policial.

La ley marca un margen de cinco días hábiles después del vencimiento antes de que la infracción se considere consumada. Pasado ese plazo, conducir con la insignia anterior sin renovar constituye delito menor.

Puntos clave del control:

La multa por circular con el registro vencido puede llegar a u$s 200 .

El juez puede desestimar el cargo si el conductor regulariza el registro antes de su primera audiencia.

En ese caso, se aplica una tarifa de reembolso de hasta u$s 20.

La medida alcanza a quienes no renovaron su registro anual dentro del plazo establecido por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV). Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo afecta esto a los conductores?

Cualquier conductor detenido con la insignia de registro vencida enfrenta el riesgo de recibir una citación durante un control de tránsito de rutina. El proceso se resuelve ante un juez de paz o un tribunal municipal.