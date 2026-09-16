Las oficinas de tránsito de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago exigen documentación que acredite la permanencia legal en Estados Unidos para tramitar la licencia REAL ID. Sin ese respaldo, el trámite queda denegado, según confirmaron los organismos estatales de vehículos motorizados (DMV).

La restricción responde a la ley federal REAL ID Act, que obliga a los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir una identificación válida para vuelos domésticos o el ingreso a edificios federales. La norma rige en todo el país desde el 7 de mayo de 2025 y no se limita a estas cinco ciudades.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la REAL ID?

El trámite requiere cuatro tipos de comprobantes: identidad y estatus legal, número de Seguro Social, dos pruebas de residencia y, si corresponde, el registro de cambio de nombre. Para ciudadanos alcanza con partida de nacimiento o pasaporte; para no ciudadanos, el DMV pide un documento que confirme la presencia legal.

Estos son los documentos habituales que solicitan los DMV para acreditar estatus legal:

Green Card (Formulario I-551)

Pasaporte extranjero vigente con I-94

Permiso de trabajo (EAD)

Comprobante de asilo o refugio

Las oficinas de tránsito de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago exigen documentación que acredite la permanencia legal en Estados Unidos para tramitar la licencia REAL ID. Chat GPT

¿Qué pasa si no tengo la documentación de estatus legal?

Sin esos papeles, el solicitante no accede a la REAL ID, pero en la mayoría de los estados puede igual tramitar una licencia estándar, válida para manejar aunque no para vuelos domésticos. Esa licencia suele llevar la leyenda “Federal Limits Apply”.

Para volar sin REAL ID todavía es posible usar pasaporte u otra identificación aceptada por la TSA. Quien no tenga ninguna puede pagar u$s 45 y usar el programa TSA ConfirmID, que verifica identidad y tiene validez de diez días desde la fecha del viaje.