Al momento de tramitar la licencia de conducir Real ID las autoridades federales especifican una serie de requisitos que todos deben cumplir de manera obligatoria, independientemente del estado en el que se encuentren.

En ese sentido, quienes quieran realizar este trámite en San Diego, Houston, Miami, Nueva York, Aurora o cualquier otra ciudad de Estados Unidos tendrán que poder presentar varios documentos básicos.

Los documentos que hay que presentar para tramitar la licencia de conducir Real ID

De acuerdo con lo informado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), como mínimo, todas las personas interesadas en tramitar una licencia de conducir Real ID deben presentar documentos que acrediten

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguridad Social

Dos pruebas de dirección de residencia principal

Estatus legal

Negarán la licencia de conducir Real ID a quienes no puedan presentar los documentos de la lista. Imagen ilustrativa ChatGPT

Para qué se usa este tipo de licencia de conducir

La licencia de conducir Real ID es para la ley aquella que cumple con todos los criterios de seguridad fijados por la normativa Real ID, por lo que es aceptada para diferentes usos oficiales como

Ingresar a determinadas instalaciones federales

Acceder a centrales nucleares

Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos nacionales y cumplir con los controles de TSA.