El condado de Lee, en el suroeste de Florida, autoriza a sus inspectores de código a revisar los jardines propiedad por propiedad y a multar a los residentes que superen el límite permitido de césped. La normativa fija ese tope en 12 pulgadas de altura para pasto y malezas.

La facultad surge de la Ordenanza 14-08 y del capítulo sobre control de molestias del condado, vigente en las zonas no incorporadas de Lee County. Desde 2021, las inspecciones se activan solo a partir de denuncias con nombre y dirección del denunciante, ya que el condado dejó de aceptar reportes anónimos.

¿Cómo funciona el control del césped en Lee County?

El director del área de código está habilitado a inspeccionar un terreno cuando existe sospecha de que el césped o las malezas superan el límite. Si confirma la infracción, notifica al dueño por correo certificado y le otorga un plazo para cortar el pasto y disponer correctamente los restos.

Si el aviso por correo no resulta efectivo, la notificación puede entregarse en mano u otro método legal. Vencido el plazo, el condado reinspecciona la propiedad para verificar si el dueño cumplió.

La normativa contempla estos pasos del proceso:

Inspección del terreno por sospecha o denuncia

Notificación formal al propietario con plazo para actuar

Reinspección al vencer ese plazo

Intervención directa del condado si la infracción persiste

La normativa fija el tope en 12 pulgadas de altura para pasto y malezas. Fuente: Shuttestock.

¿Qué pasa si no se corta el césped a tiempo?

Si tras la reinspección el jardín sigue sin cumplir el límite, el condado puede ingresar a la propiedad y cortar el césped por su cuenta. El costo total de ese trabajo, incluidos los gastos administrativos, se factura al dueño.

El propietario tiene 21 días para pagar esa factura. Si no lo hace, el condado puede imponer un gravamen especial sobre la propiedad, con un interés del 12% anual, que permanece vigente hasta que se salde la deuda o se venda la vivienda.