Para viajar internacionalmente, tener el pasaporte al día y gestionar la visa correspondiente son dos requisitos clave para ingresar a casi cualquier país.

Sin embargo, se puede dar el caso en el que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido.

Por esto, todos los salvadoreños, mexicanos y venezolanos que viajen a Estados Unidos tendrán que cumplir con estos requisitos.

Estados Unidos restringe la entrada a todos los salvadoreños, mexicanos y venezolanos: ¿Cuáles son los requisitos para el ingreso de extranjeros?

Para ingresar a Estados Unidos, los extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias que correspondan según su nacionalidad y el motivo de viaje . Por lo general, si se trata de turismo se solicita:

Pasaporte válido con seis meses restantes de vigencia.

Visa estadounidense vigente.

Cumplir con los requisitos de la visa que se solicita. En general, la solicitada por turistas es la B1/B2

Demostrar el propósito del viaje y que la estadía será temporal.

Para ingresar a Estados Unidos, los extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias que correspondan según su nacionalidad y el motivo de viaje. Dragos Condrea

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en El Salvador

Los ciudadanos salvadoreños pueden renovar su pasaporte en cualquiera de las 8 sucursales de Migración. Los adultos deben presentar el Documento Único de Identidad (DUI) vigente y original, el pasaporte vencido u próximo a vencer y pagar 25 dólares. T ambién existe una modalidad en línea para mayores de 18 años con retiro en sucursal o entrega a domicilio.

Para solicitar o renovar una visa estadounidense, el trámite puede completarse dentro del país mediante la Embajada de Estados Unidos en San Salvador . En el caso de la visa de turismo o negocios B1/B2, se debe completar el formulario DS-160, pagar el arancel consular y programar una cita.

Generalmente, el solicitante deberá presentarse con su pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y los documentos que respalden el motivo del viaje y sus vínculos con El Salvador.

Para viajar internacionalmente, tener el pasaporte al día y gestionar la visa correspondiente son dos requisitos base para ingresar a casi cualquier país. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en México

Los ciudadanos mexicanos pueden renovar su pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para hacerlo deben programar una cita, presentar el pasaporte anterior y entregar el comprobante de pago correspondiente a la vigencia elegida. La documentación adicional puede variar si el pasaporte fue robado, extraviado o si se modificaron los datos personales.

Para viajar como turistas o por negocios a Estados Unidos, necesitarán también una visa B1/B2. Se puede obtener completando el Formulario DS-160 , pagando la tarifa correspondiente y asistiendo a la cita que se asigne en el Centro de Atención al Solicitante y al Consulado o Embajada estadounidense.

Quienes viven en zonas fronterizas, también pueden solicitar la Border Crossing Card, también conocida como Visa Laser, que funciona como la anterior en determinadas condiciones.

Los ciudadanos mexicanos deben contar con un pasaporte mexicano vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Shutterstock

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en Venezuela

Los ciudadanos venezolanos que necesiten renovar su pasaporte deben iniciar la solicitud mediante el portal oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), completar los datos, pagar el arancel que corresponda y elegir una oficina para la cita presencial.

Desafortunadamente, las visas estadounidenses no se tramitan actualmente en Caracas. Los residentes de Venezuela deben completar el Formulario DS-160, abonar el arancel y solicitar la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

Para cualquier nacionalidad, en el caso de tener una visa válida pero un pasaporte no válido, las autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos recomiendan presentar un pasaporte nuevo junto con la visa del pasaporte no válido.

No se debe arrancar la visa para pegarla en el nuevo pasaporte, ya que pierde total validez.