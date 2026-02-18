Calentar cáscara de limón, albahaca y romero es una práctica cada vez más recomendada para aromatizar la casa de forma natural, sin aerosoles ni productos químicos. Esta combinación, conocida como simmer pot o popurrí de hornalla, libera aceites esenciales al hervir y ayuda a neutralizar olores en minutos. En Estados Unidos, donde muchos hogares buscan alternativas más saludables y económicas para perfumar ambientes, este método ganó popularidad por su bajo costo y facilidad. Solo requiere agua y restos de cocina que suelen desecharse, como cáscaras de limón frescas. Calentar cáscara de limón, albahaca y romero sirve principalmente para aromatizar el hogar y eliminar olores persistentes, como los que quedan después de cocinar. El vapor libera un perfume cítrico y herbal que se distribuye de manera uniforme por los espacios cerrados. Entre los usos más frecuentes se destacan: Recomiendan preparar esta mezcla porque es una alternativa económica, reutiliza ingredientes y evita compuestos sintéticos presentes en algunos aromatizantes comerciales. Además, permite ajustar la intensidad del aroma según la cantidad de hierbas utilizadas.