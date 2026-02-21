La licencia de conducir dejará de ser válida en todo el país para un trámite clave si avanza una nueva ley federal. El Real ID no alcanza: el Gobierno exigiría un documento adicional para acreditar ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales. La Cámara de Representantes aprobó el SAVE Act, que impone requisitos más estrictos de identificación. Si el Senado lo convierte en ley, será obligatorio en todo Estados Unidos y cambiará cómo millones de personas prueban su estatus al inscribirse en el padrón. Hoy, la mayoría de los estados acepta licencia de conducir o identificación estatal junto con el número de Seguro Social para registrarse. La nueva norma exigiría prueba documental de ciudadanía, algo que el Real ID no certifica. Entre los documentos que podrían volverse obligatorios se incluyen: También se obligaría a los estados a compartir datos del padrón con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía. En 38 estados se requiere algún tipo de identificación para votar en persona. En la mayoría se exige foto. Entre ellos están: Otros estados aceptan identificación sin foto o permiten firmar una declaración jurada si el votante olvidó el documento. En 12 estados y el Distrito de Columbia se puede votar sin mostrar identificación en determinadas circunstancias: En todos los casos, sí se exige documentación al momento del registro. Expertos advierten que más de 20 millones de ciudadanos no tienen prueba de ciudadanía disponible y casi la mitad no posee pasaporte, lo que podría generar complicaciones si la norma entra en vigor antes de las próximas elecciones.