Cada vez más hogares buscan alternativas simples y accesibles para mantener la limpieza sin recurrir a productos industriales cargados de químicos. En esa tendencia, una combinación empezó a ganar popularidad por su eficacia y bajo costo: bicarbonato de sodio y hojas de laurel. Lejos de ser solo ingredientes de cocina, esta mezcla se convirtió en un recurso práctico para quienes quieren eliminar malos olores, limpiar superficies y perfumar ambientes de forma natural. Su preparación es sencilla y sus usos son más amplios de lo que muchos imaginan. El secreto está en las propiedades de cada componente. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber olores y actuar como limpiador suave sin rayar superficies. Por su parte, las hojas de laurel aportan un aroma fresco y contienen compuestos naturales que ayudan a combatir bacterias y hongos. Al combinarlos, se obtiene una fórmula casera que puede utilizarse para: Esta mezcla se volvió tendencia entre quienes buscan trucos de limpieza caseros efectivos y económicos. Para lograr un resultado óptimo, es importante que las hojas estén completamente secas antes de triturarlas. Preparación básica: Cómo usarla en casa: Se recomienda renovar la mezcla cada dos o tres semanas para mantener su efecto. Además de su uso en limpieza, el laurel es valorado por sus propiedades aromáticas y tradicionales beneficios asociados al bienestar. Entre sus atributos más mencionados se encuentran: Incluso algunas personas utilizan hojas de laurel cerca de radiadores o fuentes de calor para potenciar su fragancia natural en el hogar.