Mientras el resto de los grandes aeropuertos de la región quedaron mucho más atrás, uno solo logró colarse entre los quince más conectados del planeta. Está en Sudamérica, movió más pasajeros que nunca y hasta se acerca al top 10 mundial.

Un aeropuerto de América Latina se ubicó entre los 15 mejores conectados del mundo

Se trata del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá (Colombia), que quedó en el puesto 13 del ranking mundial de conectividad según el informe OAG Megahubs 2026, publicado el 17 de septiembre de 2026.

No solo entró al top 15: escaló tres posiciones respecto de 2025, cuando figuraba en el lugar 16. Con ese salto, El Dorado se consolidó como el aeropuerto mejor conectado de toda América Latina y quedó a las puertas del top 10 global.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá quedó en el puesto 13 del ranking mundial de conectividad OAG Megahubs 2026. Fuente: El Cronista.

Por qué es el único de la región en ese grupo

Aunque hay tres aeropuertos latinoamericanos dentro del top 50 mundial, la distancia entre ellos es enorme. El Dorado es el único que llega al selecto grupo de los quince primeros:

El Dorado (Bogotá, Colombia): puesto 13

Tocumen (Ciudad de Panamá, Panamá): puesto 34

Benito Juárez (Ciudad de México): puesto 39

Es decir, el segundo aeropuerto latinoamericano de la lista aparece recién veinte posiciones más abajo. Por eso El Dorado no comparte con nadie de la región el podio de la conectividad global.