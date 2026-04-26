Nueva York se encuentra en la fase de preparación para implementar un paso histórico en el ámbito del transporte público. Luego de un prolongado periodo sin significativas expansiones en el ámbito ferroviario, la ciudad está progresando en la creación del Interborough Express, una nueva línea de tren ligero que permitirá conectar Brooklyn y Queens en un lapso de 40 minutos, evitando el paso por Manhattan. El proyecto tiene como objetivo solucionar una de las carencias más notorias del sistema: la insuficiencia de conexiones transversales efectivas entre los diferentes distritos, en una ciudad donde millones de personas dependen diariamente del transporte público. El Interborough Express pretende transformar la situación actual al conectar comunidades que, hasta el presente, han estado excluidas de los importantes esquemas de movilidad urbana. A pesar de que el metro de Nueva York ostenta el título de ser el más extenso de Estados Unidos y tiene la capacidad de transportar a más de cuatro millones de pasajeros diariamente, numerosas áreas continúan sin acceso directo al tren. Zonas en el este de Queens y conexiones indirectas entre distritos resultan en largos trayectos que requieren múltiples transbordos. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) ha dado a conocer el proyecto mediante un enfoque estratégico: aprovechar un corredor ferroviario de carga ya existente, conocido comúnmente como el “pizza-and-beer railroad”, debido a la naturaleza de las mercancías que transporta. Gracias a esta infraestructura previa, la construcción podría ser más rápida y menos costosa en comparación con otros proyectos análogos. Datos clave del trazado: Un dato clave: aproximadamente un tercio de la población en estas zonas vive bajo la línea federal de pobreza, lo que convierte al proyecto no solo en una mejora de transporte, sino en una herramienta de equidad urbana. Reducir tiempos de viaje también significa más oportunidades laborales, acceso más rápido a servicios y una mejor calidad de vida. Según estimaciones oficiales, el Interborough Express beneficiará directamente a más de 260.000 pasajeros diarios y a cerca de 900.000 residentes que viven en comunidades históricamente desatendidas. Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de revisión ambiental, un paso que es fundamental antes de determinar el financiamiento y el comienzo de las obras. Desde la MTA destacan que, una vez aprobado, será la primera nueva línea ferroviaria de Nueva York desde la extensión de la línea Q en la Segunda Avenida, inaugurada en 2017. Expertos en planificación urbana consideran que el proyecto tiene un elevado potencial de impacto positivo, tanto por la cantidad de usuarios que atenderá como por su eficacia en la reducción de tiempos de viaje.