Las nuevas unidades incorporan tecnología, mayor capacidad y servicios pensados para mejorar los viajes de los pasajeros.

La empresa ferroviaria estadounidense Amtrak estrenó el 30 de septiembre de 2026 sus nuevos trenes Airo, equipados con más de 300 asientos, conexión wifi gratuita, ventanas panorámicas y un vagón cafetería completamente renovado. Las unidades ya comenzaron a transportar pasajeros en el corredor Amtrak Cascades, que conecta ciudades de Estados Unidos y Canadá .

Con cuatro servicios diarios, el lanzamiento representa el comienzo de un proceso de modernización ferroviaria que continuará hasta principios de 2027 . La compañía incorporará progresivamente nuevas unidades para reemplazar los trenes actuales y ofrecer mayor comodidad, accesibilidad y capacidad de transporte.

Cómo son los nuevos trenes que ya circulan en Estados Unidos

Los nuevos trenes Airo fueron diseñados para transformar la experiencia de viajar en ferrocarril, especialmente en trayectos de varias horas.

Cada unidad cuenta con más de 300 asientos y una serie de características que buscan hacer los recorridos más cómodos:

Ventanas panorámicas : permiten observar los paisajes del noroeste del Pacífico durante el viaje.

Wifi gratuito : facilita la conexión a internet durante el recorrido.

Asientos ergonómicos : incluyen reposacabezas ajustables y espacios más cómodos.

Conexiones individuales : incorporan enchufes eléctricos y puertos USB.

Vagón cafetería renovado : ofrece alimentos y bebidas inspirados en la gastronomía regional.

Mayor accesibilidad: dispone de espacios adaptados, escalones automáticos y seis baños amplios con controles sin contacto.

Cada unidad, fabricada en Estados Unidos por Siemens Mobility, con componentes procedentes de casi 100 proveedores distribuidos en 31 estados, tiene un diseño exterior verde oscuro, crema y moca, inspirado en los paisajes de la cordillera Cascade.

Byl Herrmann, presidente interino de Amtrak, destacó: "Este es un hito importante no solo para los usuarios de Amtrak Cascades, sino también para el esfuerzo general de Amtrak por modernizar y expandir el transporte ferroviario de pasajeros en todo el país". Amtrak Cascades

Qué ciudades conectan los nuevos trenes

La ruta Amtrak Cascades conecta Vancouver, en Columbia Británica (Canadá), con Seattle, Portland y Eugene, en Oregón, además de otras localidades del corredor ferroviario.

Los servicios que estrenaron la nueva flota fueron los siguientes:

Tren 516 | Recorrido Seattle – Vancouver | Horario anunciado 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

508 | Eugene – Seattle | 4:30 p. m. a 10:50 p. m.

503 | Seattle – Eugene | 7:10 a. m. a 1:48 p. m.

519 | Vancouver – Seattle | 4:45 p. m. a 9:10 p. m.

Cuántos trenes nuevos incorporará Amtrak hasta 2027

La renovación contempla ocho trenes Airo, dos locomotoras nuevas y un vagón de cabina de repuesto para el corredor Amtrak Cascades. Según la información oficial actualizada, el cuarto tren nuevo llegó a Seattle el pasado 26 de octubre.

La modernización también se extenderá a otras rutas estadounidenses: Amtrak prevé incorporar posteriormente los trenes Airo al servicio Northeast Regional, cuyo lanzamiento está programado para finales de 2027.