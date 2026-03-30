Con la fecha límite del 15 de abril cada vez más cerca, el Internal Revenue Service (IRS) lanzó una advertencia urgente: millones de contribuyentes podrían perder dinero —o incluso enfrentar sanciones— si presentan su declaración cometiendo errores comunes o caen en nuevas estafas fiscales. En plena temporada impositiva, el riesgo se dispara. Los expertos aseguran que este es el momento del año en el que los fraudes se multiplican, aprovechando el apuro, el estrés y la expectativa por los reembolsos. Durante estas semanas, los contribuyentes suelen estar pendientes de pagos, devoluciones o posibles ajustes. Ese contexto es el escenario ideal para que los estafadores actúen. Según especialistas en impuestos, los delincuentes crean mensajes con falsa urgencia, advirtiendo sobre supuestos problemas con la declaración, pagos pendientes o retrasos en el reembolso. El objetivo es claro: que la persona actúe sin verificar la información. El resultado puede ser devastador: El IRS actualizó su lista anual conocida como la “Dirty Dozen”, donde identifica las estafas y fallas más graves que afectan a los contribuyentes. Estos son los principales riesgos en 2026: 1. Suplantación del IRS por email o mensaje de texto Los contribuyentes reciben correos o SMS falsos que parecen oficiales. Incluyen links o códigos QR que llevan a sitios fraudulentos donde se roban datos. 2. Llamadas con inteligencia artificial Una de las amenazas más nuevas: estafadores que utilizan IA para imitar voces y hacerse pasar por agentes del IRS o incluso familiares en problemas. 3. Confiar en consejos virales de redes sociales Muchos “trucos fiscales” que circulan online son falsos. Aplicarlos puede llevar a declarar información incorrecta y generar sanciones. 4. Presentar datos inflados o incorrectos Algunos esquemas promueven exagerar retenciones o ingresos para obtener reembolsos más altos. Esto puede derivar en penalidades severas. 5. Usar preparadores “fantasma” Si la persona que hace la declaración no firma el documento o no tiene número oficial (PTIN), es una señal de alerta. El contribuyente sigue siendo responsable ante el IRS. 6. Caer en falsas deducciones o créditos Promociones engañosas, como supuestos beneficios para trabajadores independientes, pueden hacer que se reclame dinero que no corresponde. 7. Donaciones a organizaciones falsas Las estafas también incluyen “caridades” ficticias. Solo las entidades reconocidas permiten deducciones válidas. 8. Robo de identidad fiscal Los delincuentes pueden acceder a cuentas del IRS y presentar declaraciones en nombre de la víctima para quedarse con su reembolso. El IRS advierte que los fraudes evolucionaron y ahora utilizan tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial, para parecer más creíbles. Incluso se han detectado casos donde: Esto hace que sea más difícil distinguir entre comunicaciones legítimas y engaños. Para reducir riesgos, el IRS recomienda tomar medidas simples pero clave: Además, es fundamental recurrir a profesionales confiables y evitar decisiones impulsivas bajo presión. Presentar una declaración con información incorrecta —aunque sea por seguir malos consejos— puede generar: