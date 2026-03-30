El Internal Revenue Service (IRS) inicio a la temporada de impuestos a finales de enero de 2026 y millones de contribuyentes ya han presentado sus declaraciones de impuestos ante el organismo y están a la espera de sus respectivos reembolsos. Sin embargo, hay determinados detalles de los que no todos tienen conocimiento que podrían hacer que el IRS tarde un poco más de tiempo en liberar los reembolsos, desde errores en la declaración hasta correcciones de créditos fiscales. El IRS emite los reembolsos de la mayoría de sus contribuyentes en un plazo de hasta 21 días posteriores al correcto procesamiento de la declaración. Esto solamente en el caso de presentación electrónica y con el método de depósito directo. No obstante, este plazo podría llegar a extenderse en los casos en los que el IRS precise revisar la información declarada. Puede demorarse más de 45 y hasta 180 días en liberar las devoluciones en algunos casos. La forma más rapida de consultar el estado de tu reembolso es en la herramienta oficial del IRS “Where is my refund?”, que se actualiza de forma diaria y deja ver en qué etapa se encuentra tu reembolso: Las equivocaciones más frecuentes son el uso de datos incorrectos en la declaración de impuestos, como el número de seguro social o algún detalle de información personal, y errores matemáticos o formularios incompletos respecto a las obligaciones fiscales. Por otro lado, también puede deberse a que la información bancaria se cargó de forma incorrecta o también, a reclamos de créditos fiscales que no correspondían. Cuando esto ocurre, la declaración puede pasar a revisión manual, lo que frena automáticamente el envío del dinero. El IRS puede y retendrá el reembolso en los siguientes casos: Cuando esto sucede, el organismo envía una notificación solicitando información adicional o confirmación antes de liberar el dinero.