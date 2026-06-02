En esta noticia
La presentación de la declaración de impuestos fuera del plazo estipulado puede originar auditorías por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El ente tributario de Estados Unidos ha confirmado que examina con mayor detenimiento los casos donde los contribuyentes no entregan sus declaraciones oportunamente o lo hacen tras el vencimiento sin regularizar su situación.
IRS examina minuciosamente estas declaraciones fiscales
En el caso de que un contribuyente presenta la declaración fuera de término, el IRS puede:
- Imponer cargos por presentación tardía
- Calcular intereses sobre el monto adeudado
- Examinar inconsistencias en los ingresos reportados
- Verificar si existe omisión de información
Las evaluaciones se incrementan en caso de que el retraso se repita durante varios años o si existen saldos pendientes.
Todas las sanciones y multas aplicables a quienes retrasaron este procedimiento
La presentación de la declaración fuera de los plazos establecidos puede provocar:
- Multas por presentación extemporánea
- Intereses acumulados
- Notificaciones oficiales del IRS
- Posibles auditorías en situaciones de discrepancias