El Internal Revenue Service (IRS) tiene la capacidad de embargar cuentas bancarias, propiedades o vehículos que se hayan heredado a una persona en determinadas circunstancias. No es un procedimiento automático, pero sí una posibilidad concreta cuando aún existen obligaciones fiscales impagas vinculadas al fallecido. Tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados. Principalmente, una de las razones por las que pueden embargar una herencia es la omisión de la Declaración Final de Impuestos antes de recibirla. El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Cuando una persona fallece, los bienes que poseía pasan a formar parte del patrimonio, y dicho patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse. El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido ante el IRS. Este trámite es de caracter obligatorio y debe incluir: Esta responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio. Adicionalmente, si los bienes del patrimonio generan ingresos (alquileres, inversiones, etc.), también puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio (Form 1041). Sin este paso final, IRS puede embargar tu herencia automáticamente.