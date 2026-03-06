El estado de Florida endureció sus normas para conductores extranjeros e inmigrantes. Las autoridades confirmaron que ya no se reconocerán ciertas licencias de conducir emitidas por otros estados cuando el titular no pueda demostrar presencia legal en Estados Unidos, incluso si el documento aún está vigente. La nueva normativa establece que Florida no aceptará licencias emitidas por otros estados cuando fueron otorgadas a personas que no pueden demostrar estatus migratorio legal. Esto significa que un conductor podría tener una licencia válida de otro estado, pero no podrá usarla para conducir legalmente en Florida si fue emitida bajo programas especiales para inmigrantes sin estatus legal. La ley afecta principalmente a licencias emitidas en ciertos estados que permiten conducir a personas sin presencia legal en Estados Unidos.