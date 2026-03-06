El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con distintos mecanismos para contactar a contribuyentes que mantienen obligaciones pendientes. Cuando una persona ignora avisos oficiales o no responde a las notificaciones, el organismo puede intensificar las acciones de cobro, que en algunos casos incluyen visitas presenciales de agentes del IRS. El IRS puede enviar representantes o agentes a un domicilio cuando: Aunque la mayoría de las comunicaciones del IRS se realizan por correo, las visitas presenciales pueden ocurrir cuando el caso avanza a etapas más serias de cobro. Los contribuyentes que podrían enfrentar estas acciones incluyen: