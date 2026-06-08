El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California proporciona en su página web a todos los interesados en renovar la licencia de conducir la información.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California proporciona en su página web a todos los interesados en renovar la licencia de conducir la información sobre los plazos que deben seguir para que dicho trámite se lleve a cabo.

Estos plazos variarán según la manera en que se desee actualizar el documento, ya que puede realizarse de manera online, por correo o de forma presencial y cada método tiene su normativa correspondiente.

Anuncio oficial del DMV | California prohibirá renovar la licencia de conducir a quienes hayan postergado este trámite con su documento

Confirmado por el DMV: California prohibe la renovación de la licencia de conducir a estas personas

Las autoridades han informado que aquellos que deseen renovar su licencia de conducir de manera online solamente podrán hacerlo dentro del año siguiente a la fecha de caducidad.

Cuando se supere este periodo, la validez del documento deberá actualizarse por otros medios.

En cuanto a las renovaciones por correo, los solicitantes serán elegibles únicamente si llevan a cabo el proceso al menos 120 días antes de la fecha de expiración del carnet de conducir.

Si no se puede realizar la renovación a través de ninguna de estas dos modalidades, las autoridades podrán determinar que efectuar el trámite en persona es la alternativa más adecuada. En tales circunstancias, se emitirá una notificación oficial detallando los pasos a seguir.

Información importante que todos los conductores tiene que conocer en California conozcan

Para la renovación en persona, las autoridades exigen completar la solicitud de carné o tarjeta de identificación o presentar el aviso que el DMV haya enviado. Proporcionar la huella dactilar. Aprobar un examen de visión. Tomarse una fotografía. Pagar las tarifas correspondientes. Aprobar los exámenes necesarios de conocimiento.

Si la actualización tuvo que efectuarse por esta vía, luego de cumplir con todos los requisitos, el DMV emite un carné temporal por 60 días. Durante este tiempo, se puede circular y se considera como prueba de que el trámite se encuentra en proceso.

“Recibirás tu nuevo carné por correo en un plazo de tres a cuatro semanas”, se explica.