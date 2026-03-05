En California, las reglas para renovar la licencia de conducir cambian cuando los conductores alcanzan cierta edad. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) modificó el procedimiento habitual que utilizan otros automovilistas para los conductores mayores. Esto significa que, si los adultos mayores retrasan el trámite o dejan vencer el documento, no podrán renovarlo de la misma forma que antes y deberán cumplir con requisitos específicos más complejos. En California, los conductores que superan los 70 años deben seguir un proceso distinto al resto de los automovilistas. Entre los principales requisitos se encuentran: Para los conductores mayores de 70 años en California, el proceso generalmente incluye: