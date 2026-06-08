La cotizacióndel Peso dominicano este lunes 8 de junio en Estados Unidos es de 58.04 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.09% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana el peso dominicano subió 0.59%, pero en el último año retrocedió -7.51%, señalando una ligera mejora reciente dentro de una tendencia anual de depreciación.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es de 4.39%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.02%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que los valores de los últimos dos días han aumentado. Este incremento en la cotización sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilidad económica.

A pesar de la tendencia positiva reciente, es importante monitorear factores externos que podrían influir en el valor del Peso dominicano en el futuro. La continuidad de esta tendencia dependerá de las condiciones económicas internas y externas.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones en bancos y cooperativas, evita kioscos de aeropuertos, prefiere cajeros de redes grandes, revisa cargos de tu tarjeta, lleva identificación y confirma el tipo de cambio en apps; conserva los recibos.