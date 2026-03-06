El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los interesados en tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión. Además de los documentos que tienen que presentarse, es esencial proporcionar ciertos datos biométricos para que puedan realizarse las verificaciones correspondientes, de lo contrario, no se podrá gestionar el carnet. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, para poder gestionar este documento, además de presentar los certificados necesarios, es esencial aprobar un examen de visión y completar y aprobar pruebas de conocimiento, además de tomarse una foto específica para el documento. En esa línea, es fundamental que el solicitante proporcione huellas dactilares para que pueda realizarse la verificación de antecedentes penales. Según se indica, todos los interesados tendrán que proporcionar Es importante destacar que todos los papeles deben estar vigentes al momento de su entrega, pues el DPS no aceptará ninguno que se encuentre vencido.