En la apertura de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.45 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.15%.

En la última semana, el peso mexicano registró un leve avance de 0.45%, mientras que en el último año acumuló una caída de -6.50%, indicando presión bajista a pesar del repunte reciente.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 8.03%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 7.66%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 equivalente a 2. Esto sugiere que la moneda se ha apreciado frente a otras divisas, impulsando la confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos estado ante una tendencia a la baja, lo que habría indicado un debilitamiento de la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano indica un fortalecimiento que podría beneficiar al comercio y las inversiones en el país.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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