En esta noticia

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión.

En ese sentido, poder proporcionar todos los papeles necesarios y cumplir con las condiciones de presentación es esencial, pues de lo contrario las autoridades negarán la tramitación de esta identificación hasta que se reúnan los documentos exigidos.

Te puede interesar

Es oficial | Ahora Walmart cambiará los precios de todos sus productos en 2.300 locales de todo el país cuando quiera

Te puede interesar

Medida oficial | Por ley, el Registro Civil anotará a los hijos con el nombre que decida el Gobierno excepto que los padres hagan este trámite

El DPS prohibirá la licencia de conducir a quienes hayan postergado este trámite con su documento

Antes de tramitar esta credencial es clave verificar la lista oficial de documentación y garantizar que todos se encuentren en vigencia.

Quienes presenten papeles vencidos porque demoraron la renovación no podrán obtener su carné de conducir hasta no obtener uno que sea completamente válido.

Con papeles vencidos no podrá tramitarse esta credencial.
Con papeles vencidos no podrá tramitarse esta credencial.Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Documentos necesarios para gestionar la licencia de conducir en Texas

  • Prueba de ciudadanía o estancia legal en los EE. UU.
  • Prueba de que es residente de Texas
  • Un número y una tarjeta de Seguro Social
  • Registro de vehículos en Texas
  • Comprobante de seguro de automóvil

Además, existen quienes deben presentar papeles adicionales para este trámite, como

  • Nuevos residentes
  • Conductores adolescentes
  • Visitantes temporales y estudiantes extranjeros
  • Motociclistas
  • Veteranos militares estadounidenses
Documentos.Medida oficial | Por ley, el Registro Civil anotará a los hijos con el nombre que decida el Gobierno excepto que los padres hagan este trámite
Medida.Oficial y confirmado | Estados Unidos ahora revocará el pasaporte de ciudadanos y extranjeros que hayan demorado esta obligación

Cómo tramitar una licencia de conducir en Texas paso a paso

Las autoridades indican que todos los conductores nuevos deben

  • Presentar una solicitud de licencia de conducir y la documentación necesaria
  • Programar una cita en una oficina de licencias de conducir
  • Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir
  • Brindar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales
  • Solicitar que le tomen una foto
  • Pasar un examen de la vista
  • Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado

Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.