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El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión.
En ese sentido, poder proporcionar todos los papeles necesarios y cumplir con las condiciones de presentación es esencial, pues de lo contrario las autoridades negarán la tramitación de esta identificación hasta que se reúnan los documentos exigidos.
El DPS prohibirá la licencia de conducir a quienes hayan postergado este trámite con su documento
Antes de tramitar esta credencial es clave verificar la lista oficial de documentación y garantizar que todos se encuentren en vigencia.
Quienes presenten papeles vencidos porque demoraron la renovación no podrán obtener su carné de conducir hasta no obtener uno que sea completamente válido.
Documentos necesarios para gestionar la licencia de conducir en Texas
- Prueba de ciudadanía o estancia legal en los EE. UU.
- Prueba de que es residente de Texas
- Un número y una tarjeta de Seguro Social
- Registro de vehículos en Texas
- Comprobante de seguro de automóvil
Además, existen quienes deben presentar papeles adicionales para este trámite, como
- Nuevos residentes
- Conductores adolescentes
- Visitantes temporales y estudiantes extranjeros
- Motociclistas
- Veteranos militares estadounidenses
Cómo tramitar una licencia de conducir en Texas paso a paso
Las autoridades indican que todos los conductores nuevos deben
- Presentar una solicitud de licencia de conducir y la documentación necesaria
- Programar una cita en una oficina de licencias de conducir
- Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir
- Brindar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales
- Solicitar que le tomen una foto
- Pasar un examen de la vista
- Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado
Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.