El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión.

En ese sentido, poder proporcionar todos los papeles necesarios y cumplir con las condiciones de presentación es esencial, pues de lo contrario las autoridades negarán la tramitación de esta identificación hasta que se reúnan los documentos exigidos.

El DPS prohibirá la licencia de conducir a quienes hayan postergado este trámite con su documento

Antes de tramitar esta credencial es clave verificar la lista oficial de documentación y garantizar que todos se encuentren en vigencia.

Quienes presenten papeles vencidos porque demoraron la renovación no podrán obtener su carné de conducir hasta no obtener uno que sea completamente válido.

Con papeles vencidos no podrá tramitarse esta credencial. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Documentos necesarios para gestionar la licencia de conducir en Texas

Prueba de ciudadanía o estancia legal en los EE. UU.

Prueba de que es residente de Texas

Un número y una tarjeta de Seguro Social

Registro de vehículos en Texas

Comprobante de seguro de automóvil

Además, existen quienes deben presentar papeles adicionales para este trámite, como

Nuevos residentes

Conductores adolescentes

Visitantes temporales y estudiantes extranjeros

Motociclistas

Veteranos militares estadounidenses

Cómo tramitar una licencia de conducir en Texas paso a paso

Las autoridades indican que todos los conductores nuevos deben

Presentar una solicitud de licencia de conducir y la documentación necesaria

Programar una cita en una oficina de licencias de conducir

Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir

Brindar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales

Solicitar que le tomen una foto

Pasar un examen de la vista

Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado

Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.