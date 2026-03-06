Las autoridades de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos recordaron que los pasajeros mayores de 18 años deben presentar una identificación válida para viajar, y advirtieron que quienes no cuenten con un documento compatible con la normativa REAL ID podrían enfrentar procesos adicionales que incluyen el pago de tarifas administrativas. Todos los pasajeros mayores de 18 años que no presenten una identificación válida deberán someterse a verificaciones adicionales y pagar una tarifa aproximada de 45 dólares antes de poder continuar con el proceso de embarque en los aeropuertos de Estados Unidos. La verificación de identidad en los aeropuertos es supervisada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que aplica los requisitos establecidos por la ley federal conocida como REAL ID Act. Desde la implementación de la normativa REAL ID, los pasajeros mayores de 18 años deben presentar una identificación válida para pasar los controles de seguridad en vuelos nacionales.