El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York realizó una serie de modificaciones en las normativas de tránsito y endureció los protocolos para invalidar y suspender licencias de conducir de quienes incumplen las leyes. Asimismo, las autoridades buscan disminuir los accidentes viales por conducción imprudente, por lo que habrá más vigilancia sobre los ciudadanos mayores de edad que deben cumplir con la renovación de su carnet. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York anunció modificaciones en las asignaciones de puntos por infracciones. Este cambio incluyó prácticas que antes no se consideraban peligrosas y aumentó la escala de puntos de faltas de tránsitos que ya eran computadas. Las nuevas disposiciones, que entraron en vigor el 16 de febrero de 2026, también ampliaron el período de evaluación de antecedentes de 18 a 24 meses. Esto implica que las infracciones permanecen activas durante más tiempo en el historial del conductor, facilitando que se alcance el umbral de suspensión. El DMV confirmó que acumular 11 puntos dentro del período establecido puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir. Además, con 10 puntos dentro de 24 meses se pueden iniciar procedimientos administrativos que podrían terminar en sanciones. Las condenas o incidentes por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, que antes no sumaban puntos en el historial, ahora implican 11 puntos automáticamente, lo que puede llevar rápidamente a la suspensión de la licencia. En Nueva York, la licencia de conducir puede renovarse por un período de hasta ocho años, dependiendo de la edad y la fecha de vencimiento. Los conductores deben aprobar los requisitos establecidos por el DMV al momento de la renovación. El esquema actual exige cumplir con controles y evaluaciones vigentes al renovar el documento. De esta manera, el sistema combina el aumento de puntos por infracciones con procesos de renovación supervisados, lo que configura un modelo más estricto de control sobre la licencia de conducir en Nueva York.