Licencias de manejo: quiénes no tendrán permitido renovarla en 2026 y por qué. (Fuente: ChatGPT).

La renovación de la licencia de conducción en Colombia ha adquirido una relevancia significativa como un trámite esencial para numerosos ciudadanos que desean estar en conformidad con las disposiciones del tránsito. No obstante, este procedimiento no se efectúa de manera automática; implica cumplir con diversos requisitos técnicos y médicos que estipulan si el conductor continúa siendo apto para operar un vehículo.

Asimismo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial han intensificado durante 2025 y 2026 los controles necesarios para asegurar que aquellos que buscan la renovación de sus licencias se encuentren en condiciones físicas y mentales adecuadas. Esto implica que ciertos conductores podrían quedar sin el documento, aun cuando este se encuentre vigente o carezca de sanciones previas.

Las personas que no podrán renovar la licencia de conducción en 2026

Quienes tengan multas pendientes o sanciones activas en el RUNT no podrán realizar la trámite hasta regularizar su situación. El sistema procede a bloquear de forma automática la renovación en caso de que existan infracciones de tránsito no pagadas, o si el conductor no ha actualizado sus datos en la plataforma, incluyendo dirección, categoría y datos biométricos.

No podrán renovar su licencia quienes obtengan un resultado “No apto” en los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz, que son requisitos establecidos por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Dichos exámenes son realizados por profesionales debidamente certificados en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología y tienen como objetivo evaluar las condiciones mínimas requeridas para conducir de manera segura.

Renovación de licencias en Colombia: requisitos y controles para conductores mayores de 65 años. (Fuente: Shutterstock).

Guía para realizar los exámenes y renovar la licencia de conducción

Para la renovación de la licencia en Colombia, es imperativo que el conductor se presente en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) que esté debidamente autorizado por el Ministerio de Transporte. En dicha institución, se llevarán a cabo las pruebas médicas y psicotécnicas necesarias para evaluar la aptitud del solicitante. Los resultados de estas evaluaciones son ingresados de forma automática en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), eliminando la necesidad de realizar trámites adicionales.

Los exámenes tienen validez inmediata y constituyen un requisito obligatorio para que la autoridad de tránsito proceda a emitir la nueva licencia. Es fundamental que el proceso se lleve a cabo de manera personal, ya que no es posible delegarlo ni gestionarlo a través de medios virtuales.

Renovación de licencias de conducción en Colombia: requisitos para mayores de 65 años. (Fuente: Shutterstock).

Guía práctica: pasos clave para realizar los exámenes

Someterse a las pruebas de medicina general , optometría, fonoaudiología y psicología.

Esperar la calificación del centro (Apto o No apto).

Con el resultado favorable, acudir al organismo de tránsito para completar la renovación.