Las autoridades han confirmado que el estado procederá a revocar 17.000 licencias de conducir comerciales tras la realización de una auditoría oficial. Los conductores que se verán afectados han sido notificados y sus licencias expirarán en un plazo de 60 días, según lo informado por el Departamento de Transporte. El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado la retirada de la licencia de conducir comercial a aquellos conductores profesionales que no poseen un estatus migratorio válido, mediante un operativo que afecta significativamente a California. Esta medida impacta a miles de registros emitidos de manera irregular y ya se encuentra en ejecución. La ley de California establece que estas licencias deben expirar como máximo cuando finaliza la autorización legal de la persona. Al no cumplirse ese requisito, las autoridades federales calificaron la emisión como irregular. La decisión afecta a choferes profesionales con licencias comerciales (CDL) otorgadas a inmigrantes que ya no están legalmente autorizados a permanecer en Estados Unidos. En muchos casos, los registros tenían fechas de vencimiento que superaban la duración del estatus migratorio permitido. California es, en la actualidad, el único estado que ha llevado a cabo una auditoría completa; sin embargo, el Gobierno federal ha indicado que otros estados serán revisados. Los informes han sufrido retrasos debido al cierre parcial del Gobierno, aunque se anticipan nuevos resultados en las semanas venideras. En paralelo, el Departamento de Transporte ha promovido regulaciones más rigurosas para las licencias comerciales de inmigrantes, que incluyen la verificación obligatoria del estatus migratorio y una vigencia máxima de un año. A pesar de que estas normas se encuentran suspendidas por una orden judicial, el endurecimiento de los controles ya ha comenzado.