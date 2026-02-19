La licencia de conducir es un documento de suma importancia en Estados Unidos. En los últimos meses, diversos estados han modificado sus regulaciones para fortalecer la seguridad vial. Estas personas deberán cumplir con una normativa esencial para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De no ser así, se verán imposibilitados de volver a conducir. Con el objetivo de disminuir los siniestros viales, las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de ciertos estados ha implementado nuevas medidas de seguridad. Una de las más relevantes se refiere a los conductores que superan los 65 años. Las personas en esta categoría podrán renovar su documento únicamente de manera presencial. En consecuencia, ya no tendrán acceso a la metodología virtual para mantener la vigencia de este documento. Este cambio tiene como finalidad asegurar que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, permitiendo así la verificación directa de su aptitud física y visual. Los estados que aplican esta nueva restricción para adultos mayores son: