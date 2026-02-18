Las autoridades establecen plazos específicos durante los cuales este documento será aceptado para renovación. En caso de no cumplir con estos plazos, será necesario solicitar una credencial completamente nueva para poder circular. El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial los requisitos que todos los residentes del estado deben cumplir para actualizar su licencia de conducir. Según lo indicado por las autoridades competentes, la renovación de la licencia de conducir se puede llevar a cabo exclusivamente en el año anterior a su caducidad o hasta dos años después. Es fundamental que los conductores estén al tanto de estas regulaciones para evitar inconvenientes en el proceso de renovación de su licencia. Por el contrario, cuando el documento ha expirado por más de dos años, será imperativo solicitar un original. Esto implica aprobar el examen de visión, la prueba escrita, completar un curso de manejo y superar la prueba de conducción. Es fundamental tener en cuenta que la renovación de documentos caducados requiere cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades competentes. Se aplicarán multas a quienes circulen utilizando una licencia ya caducada y el monto dependerá del tiempo que se utilice fuera de regla. Quienes deban tramitar una licencia desde cero, podrán conocer los detalles del trámite clicando aquí.