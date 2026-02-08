El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) confirmó un refuerzo en los controles viales en todo el estado. Los operativos serán más frecuentes y exhaustivos: las autoridades revisarán vehículo por vehículo para constatar que se cumpla un requisito obligatorio que muchos conductores suelen postergar. Quienes no tengan este trámite actualizado podrían enfrentar multas inmediatas, sanciones administrativas y hasta restricciones para circular. En el estado de Nueva York, todos los autos deben realizar una inspección anual de seguridad vehicular. Este control es fundamental para verificar que el vehículo se encuentre en condiciones adecuadas para circular por la vía pública. Durante la inspección se revisan, entre otros puntos clave: Una vez aprobada, el conductor recibe un sticker oficial del DMV que debe colocarse de forma visible en el parabrisas. Circular con la inspección vehicular vencida o sin el comprobante visible constituye una infracción. En los nuevos controles, los agentes están habilitados a sancionar en el momento si detectan irregularidades. Además de la multa económica, el incumplimiento puede generar complicaciones adicionales para el conductor. El DMV de Nueva York advirtió que postergar este trámite puede derivar en distintas consecuencias: En situaciones donde el auto presenta fallas graves de seguridad, las autoridades pueden impedir su circulación hasta que supere la inspección correspondiente.