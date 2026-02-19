Una nueva normativa estatal en Ohio cambia de forma significativa la vigencia de las licencias de conducir y cómo los conductores deben renovarlas. A partir ahora, las licencias emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tendrán plazos de expiración distintos según la edad del titular y el tipo de licencia, con efectos directos en millones de conductores. Son varios los estados que establecieron modificaciones en las normas que respectan al carnet de conducir, ya que las autoridades buscan reducir los siniestros viales y las conductas imprudentes frente al volante. De acuerdo con la Sección 4507.09 del Código Revisado de Ohio, que se encuentra vigente desde fines de septiembre de 2025, la licencia de conducir de un residente expirará en el cumpleaños del conductor en el cuarto o octavo año después de la fecha de emisión, dependiendo del período de renovación que se haya solicitado y de ciertos criterios personales. Esto significa que: Debido a esta actualización legal, muchos conductores podrían tener fechas de vencimiento que no coincidan con lo que esperaban bajo el sistema anterior. Por eso es fundamental revisar la fecha de expiración que figura en la tarjeta de la licencia de conducir y entender que: