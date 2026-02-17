La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo habilita la conducción legal, sino que además se utiliza para verificar la identidad de los conductores. Sin embargo, muchas personas se verán altamente perjudicadas a partir de una nueva normativa del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida. Las autoridades estatales confirmaron un cambio en los requisitos para la obtención y renovación de la licencia de conducir que afecta directamente a quienes no tienen residencia permanente. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida implementó una política que reduce la duración de las licencias de conducir para inmigrantes legales con estatus temporal. Las personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes deben renovar su licencia al menos una vez al año, sin importar la duración de su visa o permiso migratorio. Esto se debe a que las licencias emitidas bajo estas condiciones ahora están limitadas a un máximo de 12 meses de vigencia, y no pueden exceder la fecha de vencimiento del documento migratorio que el solicitante presenta ante el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles. Además del límite de vigencia, Florida eliminó la opción de presentar los exámenes escritos y prácticos en otros idiomas distintos al inglés. Desde el 6 de febrero de 2026, todos los exámenes para obtener la licencia de conducir deben realizarse únicamente en inglés y sin intérprete, sin importar la categoría de licencia. Las autoridades locales, como el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, anunciaron un período de transición limitado durante el cual quienes tenían citas programadas antes del 6 de febrero podrán rendir el examen en español hasta finales de marzo de 2026. La normativa de Florida impacta sobre todo a inmigrantes legales con estatus temporal. Entre los principales grupos que deberán renovar con mayor frecuencia y rendir el examen en inglés se encuentran: Para obtener o renovar la licencia de conducir en Florida, los inmigrantes con estatus temporal deben presentar en persona la documentación que respalde su identidad y estatus legal ante el FLHSMV. La lista de documentos suele incluir