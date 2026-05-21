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La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un importante cambio en su sistema online para jubilados, beneficiarios y futuros titulares.

Se trata de una actualización nacional de la plataforma my Social Security, utilizada por miles de ciudadanos para llevar a cabo trámites y consultar beneficios.

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Cambió my Social Security: cuáles son las principales modificaciones

El cambio más importante es la implementación de una calculadora de jubilación completamente rediseñada que permitirá comparar hasta tres estimaciones distintas al mismo tiempo.

Según explicó el organismo, esta herramienta ahora incluirá gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios puedan entender de forma simplificada cuánto podrían cobrar según diferentes escenarios de retiro.

SSA rediseñó My Social Security.
SSA rediseñó My Social Security.Chat GPT

Entre los principales cambios se incluyen:

  • Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación
  • Nuevo gráfico de barras a color
  • Navegación simplificada dentro del sistema
  • Diseño unificado con el portal SSA.gov

Además, SSA informó que se actualizó el aspecto del servicio para brindar una experiencia más unificada.

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Qué trámites se pueden hacer con esta plataforma de SSA

Según se indicó, quienes usen este servicio podrán

  • Consultar estimaciones de jubilación
  • Revisar beneficios para cónyuges
  • Verificar el estado de solicitudes
  • Cambiar depósitos directos
  • Descargar cartas de beneficios
  • Actualizar dirección y datos personales

El sistema está disponible para futuros jubilados, beneficiarios actuales y personas que deseen consultar estimaciones oficiales.