La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un importante cambio en su sistema online para jubilados, beneficiarios y futuros titulares.

Se trata de una actualización nacional de la plataforma my Social Security, utilizada por miles de ciudadanos para llevar a cabo trámites y consultar beneficios.

Cambió my Social Security: cuáles son las principales modificaciones

El cambio más importante es la implementación de una calculadora de jubilación completamente rediseñada que permitirá comparar hasta tres estimaciones distintas al mismo tiempo.

Según explicó el organismo, esta herramienta ahora incluirá gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios puedan entender de forma simplificada cuánto podrían cobrar según diferentes escenarios de retiro.

SSA rediseñó My Social Security. Chat GPT

Entre los principales cambios se incluyen:

Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación

Nuevo gráfico de barras a color

Navegación simplificada dentro del sistema

Diseño unificado con el portal SSA.gov

Además, SSA informó que se actualizó el aspecto del servicio para brindar una experiencia más unificada.

Qué trámites se pueden hacer con esta plataforma de SSA

Según se indicó, quienes usen este servicio podrán

Consultar estimaciones de jubilación

Revisar beneficios para cónyuges

Verificar el estado de solicitudes

Cambiar depósitos directos

Descargar cartas de beneficios

Actualizar dirección y datos personales