Manejar sin el seguro mínimo exigido por la ley puede costarle la licencia a cualquier conductor en Estados Unidos. En cada control de tránsito, los agentes verifican que el vehículo cuente con cobertura vigente y quienes no puedan acreditarla enfrentan multas, suspensión del registro y, en muchos casos, la prohibición de conducir hasta regularizar la situación.

El seguro de auto es obligatorio en 49 de los 50 estados. La única excepción es New Hampshire , aunque sus conductores deben demostrar capacidad financiera ante un accidente o arriesgan la suspensión de su licencia. En el resto del país, circular sin cobertura es una infracción que activa consecuencias inmediatas desde el primer control.

¿Qué revisan los policías en un control de tránsito?

Durante una detención de tránsito, los agentes solicitan licencia, registro y comprobante de seguro. Si el conductor no presenta una póliza vigente, las autoridades pueden labrar una infracción en el momento y reportar el incumplimiento al departamento de vehículos motorizados (DMV) del estado.

La cobertura mínima exigida varía según el estado, pero en la mayoría incluye:

Coberturas que suelen verificarse

Responsabilidad civil por lesiones ( bodily injury liability ): cubre los gastos médicos y legales de terceros si el conductor es responsable del accidente

Responsabilidad civil por daños materiales ( property damage liability ): cubre los daños al vehículo u objetos de terceros

Cobertura para conductores sin seguro (uninsured motorist): requerida en varios estados para proteger al asegurado frente a conductores sin póliza

Algunos estados de no-culpa —como Florida y Nueva Jersey— no exigen responsabilidad civil por lesiones, pero sí cobertura por daños materiales y protección personal por lesiones (PIP).

Si el conductor no presenta una póliza vigente, las autoridades pueden labrar una infracción en el momento. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué pasa si un conductor aplazó renovar su seguro?

Quien conduzca sin seguro vigente puede enfrentar consecuencias inmediatas y acumulativas. Las más comunes son multas que van desde unos pocos cientos hasta más de u$s 1.000, según el estado, más la suspensión del registro del vehículo y de la licencia de conducir.

Una vez sancionado, el conductor deberá contratar nuevamente un seguro y, en la mayoría de los estados, presentar un certificado SR-22: un documento que la aseguradora envía al estado para acreditar que el conductor mantiene cobertura mínima. El SR-22 clasifica al conductor como de alto riesgo, lo que eleva significativamente el costo de la prima durante varios años.

Estados con multas más altas por conducir sin seguro

Las penalidades más severas se concentran en estos estados: