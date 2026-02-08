El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) implementó una serie de modificaciones que impactan de lleno en los conductores de edad avanzada. Las nuevas reglas buscan reforzar la seguridad vial y establecen un esquema más estricto para la renovación de la licencia de conducir, especialmente para quienes superan los 70 años. Este cambio marca un quiebre con el sistema anterior y obliga a miles de residentes a adaptarse a un trámite más frecuente y presencial. Desde la entrada en vigor de la normativa, los conductores mayores de 70 años deberán cumplir con requisitos específicos que ya no aplican al resto de la población adulta. Las principales modificaciones son: Hasta ahora, muchos adultos podían renovar la licencia online o con validaciones mínimas. Con el nuevo esquema, ese beneficio queda eliminado para este grupo etario. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es garantizar que los conductores mayores mantengan las condiciones necesarias para circular de forma segura. El crecimiento de la población adulta mayor en California fue clave para revisar el sistema y ajustar los controles. El DMV considera que la evaluación presencial periódica permite detectar a tiempo posibles inconvenientes de visión, reflejos o estado general que puedan afectar la conducción. No adaptarse a las nuevas reglas puede traer consecuencias inmediatas. Las personas que no realicen la renovación de la licencia de conducir bajo el nuevo formato enfrentarán distintas sanciones: Desde el organismo recomiendan no esperar al vencimiento y solicitar turno con anticipación para evitar demoras o inconvenientes.