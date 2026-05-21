La ley del estado de Maryland exige que los conductores de 40 años o más obtengan una certificación de visión cada vez que renuevan su licencia de conducir. Sin ese requisito cumplido, la MVA (Motor Vehicle Administration) no procesa la renovación —y manejar con licencia vencida está prohibido en el estado. Los menores de 40 solo deben presentar el examen en renovaciones alternas.

Para renovar en línea, por quiosco o por correo, quienes tengan 40 años o más necesitan un examen de visión reciente, con no más de dos años de antigüedad. La MVA notifica el vencimiento de la licencia con al menos 60 días de anticipación, lo que deja margen para coordinar el trámite con un especialista.

¿Qué visión se requiere para renovar la licencia después de los 40?

Para obtener o mantener una licencia sin restricciones en Maryland, el conductor debe reunir tres condiciones: visión en ambos ojos, agudeza visual de 20/40 o superior en cada ojo y un campo visual continuo de al menos 140 grados . Quien no alcance esos valores puede recibir una licencia con restricciones —como el uso obligatorio de lentes— o ver rechazada su renovación.

El examen puede realizarlo cualquier médico u optometrista. Si el profesional está registrado como proveedor autorizado de la MVA, puede enviar los resultados directamente al organismo. Si no lo está, el conductor debe llevar el formulario oficial completo a su cita de renovación o enviarlo por correo si es elegible. La MVA también realiza la prueba de forma gratuita en sus oficinas, sin turno previo.

¿Cómo completar el examen de visión para renovar?

Con proveedor autorizado: el especialista envía los resultados electrónicamente a la MVA.

Con proveedor no autorizado: el conductor lleva el formulario de visión completado a su cita.

En la MVA: el personal realiza la prueba en el momento, sin costo ni turno.

Por correo: disponible para quienes reciban aviso de renovación postal; el formulario debe incluir la certificación visual firmada por el profesional.

El examen puede realizarlo cualquier médico u optometrista. Shutterstock

¿Qué pasa si no se presenta el examen de visión al renovar?

Sin la certificación visual en regla, la MVA rechaza la renovación de la licencia. El conductor queda en situación irregular y no puede manejar legalmente hasta regularizar su situación. Entre los errores más frecuentes en las solicitudes de renovación por correo figura precisamente la falta de la certificación de visión exigida a los mayores de 40 años.

Quienes usen lentes o tengan condiciones visuales diagnosticadas deben asegurarse de que su documentación esté actualizada antes de iniciar el trámite. Si la licencia lleva un año o más vencida, el conductor debe iniciar el proceso como solicitante nuevo, lo que incluye prueba de conocimiento y examen de manejo. Coordinar el examen con anticipación evita ese escenario.