El sistema de licencias de conducir en Estados Unidos está incorporando controles más estrictos para conductores mayores de edad. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó que los adultos ya no podrán renovarla de la misma forma que antes y su vigencia será menor. La medida busca reforzar la seguridad vial y garantizar que todos los conductores mantengan las condiciones necesarias para circular. Los conductores que superen los 70 años de edad deberán renovar su licencia de manera presencial. A diferencia de lo que ocurre con personas más jóvenes, ya no podrán completar el proceso únicamente online o por correo. Además, la licencia tendrá una vigencia de cinco años, por lo que el trámite deberá repetirse con mayor frecuencia. La renovación presencial permite verificar datos personales, actualizar la foto y confirmar que el conductor mantiene las condiciones necesarias para manejar. Si el conductor no completa la renovación dentro de los plazos establecidos: