El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) endureció las revisiones sobre extranjeros que solicitaron asilo después de entrar al país y ahora avanzan arrestos, restricciones documentarias y procesos de deportación en distintos estados.

Las autoridades federales apuntan especialmente a personas que ingresaron con visas de turista, estudiante u otros permisos temporales y permanecieron en territorio estadounidense después del vencimiento autorizado.

En varios casos, ICE realizó detenciones durante controles migratorios y audiencias relacionadas con solicitudes de asilo.

ICE intensifica arrestos contra inmigrantes con visas vencidas

ICE señaló que quienes incumplen las condiciones de permanencia pueden quedar sujetos a detención y deportación, incluso si mantienen procesos migratorios abiertos.

Las medidas también incluyen revisiones más estrictas sobre permisos de trabajo, documentación migratoria y solicitudes de beneficios federales vinculados con casos de asilo.

ICE endureció los procesos de detención de inmigrantes. Shutterstock

Qué visas quedaron bajo mayor control migratorio

Las acciones federales alcanzan principalmente a inmigrantes que ingresaron mediante visas temporales y luego solicitaron protección migratoria. Entre las categorías más observadas aparecen:

Visas de turista.

Visas de estudiante.

Permisos temporales de trabajo.

Programas de intercambio.

Las autoridades explicaron que permanecer fuera de estatus migratorio puede derivar en restricciones documentarias y procesos de expulsión.

Qué puede pasar con quienes tienen asilo pendiente

Especialistas recordaron que presentar una solicitud de asilo no impide automáticamente arrestos migratorios. ICE puede actuar cuando considera que la persona perdió el estatus legal original con el que ingresó al país.

Además de las detenciones, algunos inmigrantes enfrentan cancelaciones de permisos y dificultades para renovar documentos mientras esperan resoluciones judiciales o audiencias migratorias.