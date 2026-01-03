Un error técnico detectado en registros oficiales obligó a las autoridades a invalidar y suspender licencias de conducir emitidas bajo un formato específico. Como consecuencia, las personas afectadas deberán volver a tramitar la credencial sin excepción para conservar su validez legal y su uso para fines federales.

La medida se aplica en California y alcanza a un grupo acotado de licencias REAL ID. El organismo estatal explicó que el problema se originó en un sistema informático antiguo que cargó fechas de vencimiento incorrectas, por lo que se inició un proceso de corrección caso por caso.

¿A quiénes alcanza la suspensión y qué licencias quedan invalidadas?

La suspensión alcanza a residentes del estado de California que poseen una licencia REAL ID con una fecha de expiración errónea. El fallo proviene de un software heredado de 2006 que, en ciertos casos, asignó un vencimiento estándar que no reflejaba el plazo autorizado real.

Puntos clave

Afecta a unas 325.000 personas .

Representa cerca del 1,5% de los titulares de REAL ID en el estado.

Para casi el 99% de los conductores no se requiere ninguna acción.

Este es el nuevo rediseño de las licencias de conducir de California bajo la nueva ley Real ID. Foto: California DMV.

¿Qué deben hacer las personas afectadas para volver a tramitar la licencia?

Quienes reciban la notificación oficial deberán reemitir su REAL ID para mantener la licencia vigente. El organismo confirmó que acelerará el trámite y eximirá del pago de tasas a los casos alcanzados.

Qué hacer si fuiste afectado

Revisar la notificación enviada por el DMV .

Iniciar la reexpedición de la licencia.

Conservar comprobantes hasta recibir la nueva credencial.

La agencia también aclaró que nunca se emitieron REAL ID a inmigrantes indocumentados y que la corrección busca garantizar el cumplimiento de las normas federales.