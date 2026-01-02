Desde marzo, Estados Unidos habilita la suspensión de licencias de conducir comerciales y la retención de vehículos para determinados conductores si los estados no cumplen con los controles exigidos por el Departamento de Transporte.

La medida se concentra en licencias emitidas de forma irregular , en especial para camioneros y conductores de autobuses que no cumplen requisitos federales clave, como estatus migratorio válido y dominio del inglés, obligatorio para operar vehículos comerciales.

¿A quiénes pueden suspenderles la licencia y retenerles el vehículo?

La sanción alcanza a titulares de licencias comerciales no domiciliadas otorgadas a inmigrantes cuando no se verificó correctamente su documentación o cuando la autorización de trabajo venció y el permiso siguió vigente.

Las auditorías federales detectaron licencias activas sin respaldo suficiente, lo que habilita no solo la revocación del permiso, sino también la retención del vehículo para impedir que el conductor continúe circulando.

Motivos principales de suspensión:

Permisos de trabajo vencidos

Falta de verificación migratoria

Incumplimiento del requisito federal de inglés

A partir de este mes, Estados Unidos podrá suspender la licencia de conducir de todas estas personas y retener sus autos. Fuente: archivo.

¿Qué estados están involucrados y desde cuándo rige la medida?

California es uno de los estados más afectados: debe revocar unas 17.000 licencias comerciales, aunque el proceso fue postergado hasta marzo tras una demanda judicial presentada por organizaciones civiles.

El Departamento de Transporte advirtió que, si no se cumplen los plazos, California podría perder hasta u$s160 millones en fondos federales, de los cuales u$s40 millones ya fueron retenidos. Auditorías similares detectaron fallas en al menos ocho estados y el control federal sigue en expansión.