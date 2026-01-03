El Departamento de Vehículos Motorizados de California implementó cambios significativos en los requisitos de renovación para conductores de edad avanzada. A partir de ahora, quienes superen los 70 años deberán cumplir con una visita obligatoria a las oficinas oficiales como parte del proceso de actualización de su licencia de conducir.

Esta medida busca garantizar que los conductores de este grupo demográfico mantengan las capacidades necesarias para circular de forma segura. Aunque la solicitud inicial puede comenzar de forma digital, la conclusión del trámite requiere presencia física en las instalaciones del DMV.

El DMV de California exige desde 2026 que los conductores mayores de 70 años finalicen la renovación de su licencia de manera presencial, incluso si el trámite se inicia en línea. Fuente: archivo.

¿Cuál es la razón detrás de esta nueva exigencia para conductores mayores?

Las autoridades estatales establecieron protocolos específicos para conductores que superan las siete décadas de vida. El sistema actual determina que estos ciudadanos deben actualizar su documentación vehicular cada cinco años, con la particularidad de que no pueden finalizar todo el proceso remotamente.

El organismo competente envía notificaciones hacia el domicilio registrado aproximadamente dos meses antes del vencimiento. En algunos casos, se solicita la aprobación de un examen teórico, el cual puede completarse mediante plataforma digital antes de la cita presencial.

¿Qué pasos debe seguir el solicitante durante la visita obligatoria al DMV?

Para agilizar el procedimiento, las autoridades recomiendan iniciar la gestión por internet antes de acudir a las oficinas. Esta estrategia permite reducir considerablemente los tiempos de atención y facilita la organización de la documentación requerida.

Los especialistas sugieren las siguientes acciones:

Comenzar el proceso digital con anticipación

Verificar los documentos solicitados en la comunicación oficial

Asistir con toda la papelería necesaria

Hacer seguimiento del estado de la solicitud tras la visita

La nueva licencia renovada tendrá una vigencia de cinco años y el incumplimiento de los plazos puede derivar en multas y sanciones legales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto tiempo de vigencia tendrá la nueva licencia renovada?

Una vez completado exitosamente el procedimiento presencial, los conductores mayores de 70 años obtendrán una licencia de conducir válida por un período de cinco años. Este plazo es uniforme para todos los solicitantes de este rango etario, independientemente de su historial de manejo o condiciones particulares.

Es fundamental respetar los plazos establecidos, ya que conducir con documentación vencida puede generar sanciones económicas y problemas legales. El DMV mantiene un registro actualizado de todas las renovaciones y puede verificar el estado de cada licencia en tiempo real.